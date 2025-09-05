Житель Борисова изображал «Отелло», чтобы грабить кавалеров 18-летней любовницы

Главным фигурантом уголовного дела стал 30-летний житель Борисова, выдумавший «ревнивую легенду» для криминальной схемы. Зимой 2023-го мужчина познакомился с 18-летней жительницей Крупского района и стал с ней встречаться. Когда чувства угасли, девушка стала искать новые знакомства в интернете, и тогда мужчина придумал, как на этом можно заработать.