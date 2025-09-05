Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Борисова изображал «Отелло», чтобы грабить кавалеров 18-летней любовницы

Милиция раскрыла 30-летнего «Отелло» из Борисова.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители задержали борисовского «Отелло». Подробности рассказали в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» пишет агентство «Минск-Новости».

Главным фигурантом уголовного дела стал 30-летний житель Борисова, выдумавший «ревнивую легенду» для криминальной схемы. Зимой 2023-го мужчина познакомился с 18-летней жительницей Крупского района и стал с ней встречаться. Когда чувства угасли, девушка стала искать новые знакомства в интернете, и тогда мужчина придумал, как на этом можно заработать.

Вместе с партнершей они находили ухажеров и приглашали их в квартиру, куда потом врывался ревнивец. Так в ловушке оказался новый интернет-знакомый. Чтобы избежать нападок «Отелло» он заплатил 200 белорусских рублей, но не спустил угрозы и пошел в милицию.

Правоохранители установили еще двух жертв преступной схемы, которых борисовский «Отелло» запугивал, угрожая ножом.

Фигуранта судили за разбой и вымогательство (ч.2 ст. 207 и ч.2 ст. 208 Уголовного кодекса Беларуси), его приговорили к 12 годам заключения.

А еще под Житковичами мужчина с винтовкой устроил охоту на чужих домашних гусей.