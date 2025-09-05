В Бурятии пьяный пациент сбежал из больницы в украденном костюме врача

— Ночью пациент проник в кабинку для хранения спецодежды и похитил два медицинских костюма, футболку и тапочки на общую сумму 12 тысяч рублей. Переодевшись в один костюм, он с важным видом прошел мимо персонала, притворившись врачом. За территорией больницы он сразу же переоделся во второй костюм — видимо, для полной конспирации, — рассказывают в пресс-службе ведомства.