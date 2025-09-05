Ричмонд
В Бурятии пьяный пациент сбежал из больницы в украденном костюме врача

Нарушителю грозит уголовное дело за кражу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Гусиноозерске разыгрался настоящий комедийный сериал с участием местного жителя. Как сообщили КП-Иркутск в МВД Бурятии, 46-летний мужчина, выпивши, ударился головой и попал в местную больницу. Но вместо того чтобы спокойно лечиться, он решил устроить побег в голливудском стиле!

Нарушителю грозит уголовное дело. МВД республики Бурятия.

— Ночью пациент проник в кабинку для хранения спецодежды и похитил два медицинских костюма, футболку и тапочки на общую сумму 12 тысяч рублей. Переодевшись в один костюм, он с важным видом прошел мимо персонала, притворившись врачом. За территорией больницы он сразу же переоделся во второй костюм — видимо, для полной конспирации, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Однако карьера самозванца оказалась недолгой. Полиция быстро вычислила «доктора» — им оказался ранее судимый безработный местный житель. Теперь ему грозит уголовное дело за кражу, а вместо больничной койки — подписка о невыезде.

