В Башкирии за сутки спасателям поступило 6 обращений по поводу пропавших

По информации пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, накануне, 4 сентября, всего за несколько часов в ведомство поступило сразу несколько сообщений о потерявшихся в лесах.
Так, в Уфе, в села Базилевка заблудились мужчина и женщина. Через некоторое время они нашли дорогу сами.
В Федоровском районе с вечера 3 сентября искали жительницу села Дедово, которая не вернулась из леса. Женщина найдена сотрудниками правоохранительных органов в соседней Оренбургской области.
В селе Амангильдино Абзелиловского района потерялась 66-летняя женщина, ушедшая за грибами. Также вышла к людям самостоятельно.
Тревожный случай произошел с 67-летним грибником из Магнитогорска в селе Узянбаш Белорецкого района. Мужчина был на связи, но не мог объяснить свое местонахождение. Он сообщил экстренным службам, что у него не осталось сил идти. Спасатели госкомитета РБ по ЧС нашли его в лесу под деревом.
Также в Белорецком районе в селе Азикеево две женщины, ушедшие за грибами, перестали выходить на связь. Найдены самостоятельно.
В экстренных службах предупреждают, осенний лес прекрасен, но коварен. Он не прощает ошибок. Прежде чем отправиться на «тихую охоту», изучите основные правила безопасности!
Отправляясь в лес, сообщите близким точный маршрут и ориентировочное время возвращения.
Наденьте яркую одежду, возьмите с собой полностью заряженный телефон, powerbank, свисток, нож, воду и спички в непромокаемой упаковке.
Если потерялись — останавливайтесь на месте. Не ходите наугад, экономьте силы. Звоните 112 и отвечайте на крики.
Не полагайтесь на автомобиль в незнакомой лесной местности. Он может легко застрять.
Учитывайте возраст и здоровье. Пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, следует быть особенно осторожными и без крайней необходимости не уходить далеко и в одиночку.