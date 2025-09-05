В Башкирии за сутки спасателям поступило 6 обращений по поводу пропавших

Тревожный случай произошел с 67-летним грибником из Магнитогорска в селе Узянбаш Белорецкого района. Мужчина был на связи, но не мог объяснить свое местонахождение. Он сообщил экстренным службам, что у него не осталось сил идти. Спасатели госкомитета РБ по ЧС нашли его в лесу под деревом.