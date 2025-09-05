Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми в запретной зоне задержали шестерых мужчин на моторных лодках

Их обнаружили транспортные полицейские.

Шесть мужчин на моторных лодках были задержаны в запретной зоне в Перми, сообщает Пермский линейный отдел МВД на транспорте.

Инцидент произошёл в краевой столице во время профилактического рейда транспортных полицейских. Сотрудники МВД осматривали запретную зону Камской ГЭС и обнаружили там нескольких мужчин, сидевших в лодках со специальными спиннинговыми снастями. В ведомстве отметили, что в данной двухкилометровой зоне действует круглогодичный запрет на отлов рыбы.

«Со слов мужчин, в этом месте они рыбачили впервые и рассчитывали на хороший улов, о действующих правилах рыболовства напрочь забыли», — рассказывает Пермский ЛО МВД России на транспорте.

Правоохранители привлекли к ответственности всех шестерых мужчин в возрасте от 42 до 73 лет. В отношении них были составлены протоколы по статье КоАП РФ «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство».