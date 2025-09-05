В Перми в запретной зоне задержали шестерых мужчин на моторных лодках

Инцидент произошёл в краевой столице во время профилактического рейда транспортных полицейских. Сотрудники МВД осматривали запретную зону Камской ГЭС и обнаружили там нескольких мужчин, сидевших в лодках со специальными спиннинговыми снастями. В ведомстве отметили, что в данной двухкилометровой зоне действует круглогодичный запрет на отлов рыбы.