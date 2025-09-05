Водитель въехал в подростка на питбайке в Новосибирске

:5-летний водитель Volkswagen Tiguan въехал в 17-летнего парня на питбайке.
Вечером 4 сентября в Октябрьском районе произошло ДТП. Около 20:50 возле дома № 184 на улице Бориса Богаткова столкнулись автомобиль и питбайк, о чём сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.
65-летний водитель на Volkswagen Tiguan выезжал с парковки и поворачивал налево. В это время по дороге ехал на питбайке парень 2007 года. Подросток двигался от улицы Федосеева в сторону улицы Гаранина.
В результате столкновения пострадал подросток. Мальчика отвезли в больницу, сейчас врачи выясняют, насколько серьёзные у него травмы.
Сотрудники ГИБДД выясняют все детали случившегося.