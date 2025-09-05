Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель въехал в подростка на питбайке в Новосибирске

:5-летний водитель Volkswagen Tiguan въехал в 18-летнего парня на питбайке.

:5-летний водитель Volkswagen Tiguan въехал в 17-летнего парня на питбайке.

Вечером 4 сентября в Октябрьском районе произошло ДТП. Около 20:50 возле дома № 184 на улице Бориса Богаткова столкнулись автомобиль и питбайк, о чём сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.

65-летний водитель на Volkswagen Tiguan выезжал с парковки и поворачивал налево. В это время по дороге ехал на питбайке парень 2007 года. Подросток двигался от улицы Федосеева в сторону улицы Гаранина.

В результате столкновения пострадал подросток. Мальчика отвезли в больницу, сейчас врачи выясняют, насколько серьёзные у него травмы.

Сотрудники ГИБДД выясняют все детали случившегося.