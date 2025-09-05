Десятки домов остаются подтопленными в Красноярском крае после сильных дождей

Наиболее сложная обстановка сложилась в Емельяновском районе, где размыта дорога регионального значения к дачному массиву «Известковый». Транспортное сообщение нарушено с 12 садоводческими товариществами, однако организован пеший проход через поврежденный участок и альтернативный проезд на теплоходе по Енисею.