Десятки домов остаются подтопленными в Красноярском крае после сильных дождей

Ситуация с паводками в Красноярском крае остается напряженной: по данным регионального МЧС, десятки жилых домов и приусадебных участков продолжают оставаться подтопленными после продолжительных ливней.
Наиболее сложная обстановка сложилась в Емельяновском районе, где размыта дорога регионального значения к дачному массиву «Известковый». Транспортное сообщение нарушено с 12 садоводческими товариществами, однако организован пеший проход через поврежденный участок и альтернативный проезд на теплоходе по Енисею.
По оперативным данным:
17 приусадебных участков затоплено в населенных пунктах Емельяново, Логовое, Дрокино и Солонцы;12 участков подтоплено в поселках Жуковка и Косачи Козульского округа;3 дачных дома и 6 участков затоплены в СНТ № 34 Железногорска;25 подпольев жилых домов повреждены водой в Минусинском и Идринском районах.
Причиной подтоплений стало скопление дождевых вод и подъем уровня воды в реке Большой Кемчуг. Спасательные службы продолжают работу по откачке воды и оценке ущерба. Жителям рекомендовано соблюдать осторожность и обращаться за помощью по телефону 112.
Ситуация остается на контроле краевых властей и экстренных служб. Метеорологи прогнозируют постепенную нормализацию обстановки в ближайшие дни при условии отсутствия интенсивных осадков.