Медведицу с медвежатами вернули в лес в Иглинском районе Башкирии

В Иглино бегала медведица с двумя медвежатами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иглино заметили медвежье семейство. Хищница с детенышами бегала в окрестностях микрорайона Кузьминки Вилладж.

Как сообщили в Минэкологии Башкирии, на место незамедлительно выехала группа, состоящая из государственных инспекторов ведомства, общественных инспекторов и волонтеров. Им удалось безопасно отогнать медведей за пределы населенного пункта через железнодорожные пути в лесной массив.

В ведомстве напоминают: о любой встрече с дикими животными сообщайте по круглосуточному телефону оперативно-диспетчерской службы (347) 218−04−30.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.