Китайский транспортный самолет подал сигнал ЧС над Вологдой

Над территорией РФ сигнал о чрезвычайной ситуации подал иностранный самолет.

Источник: Комсомольская правда

Китайский транспортный самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации утром в пятницу, 5 сентября. Об этом стало известно из данных сервиса о наблюдениях полетами Flightradar. Что именно случилось с воздушным судном, не понятно.

Отмечается, что сейчас самолет продолжает полет в штатном режиме. Воздушное судно не потеряло высоту, сейчас ситуация развивается в обычном порядке.

Нужно отметить, что недавно стало известно — над Балтикой самолеты несколько раз теряли сигнал GPS. Из-за этого пилотам приходится переходить на альтернативные ресурсы ведения полетов.