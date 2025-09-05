Китайский транспортный самолет подал сигнал ЧС над Вологдой

Китайский транспортный самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации утром в пятницу, 5 сентября. Об этом стало известно из данных сервиса о наблюдениях полетами Flightradar. Что именно случилось с воздушным судном, не понятно.
Отмечается, что сейчас самолет продолжает полет в штатном режиме. Воздушное судно не потеряло высоту, сейчас ситуация развивается в обычном порядке.
Нужно отметить, что недавно стало известно — над Балтикой самолеты несколько раз теряли сигнал GPS. Из-за этого пилотам приходится переходить на альтернативные ресурсы ведения полетов.