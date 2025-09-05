Ричмонд
Водитель «Хендай Солярис» въехал в дерево на трассе Уфа — Оренбург

В ГАИ рассказали подробности аварии.

Источник: Отдел ГИБДД по Уфе

Сотрудники ГАИ Уфы сообщили подробности ДТП, которое произошло утром 4 сентября на въезде в Уфу.

Как сообщили в ведомстве, на 9-м километре автодороги Уфа-Оренбург водитель 1988 года рождения не справился с управлением автомобилем «Хендай Солярис». Он съехал в правый кювет с последующим наездом на дерево.

Инцидент произошел около шести часов утра при движении со стороны села Чесноковка в сторону автодороги М-5. В результате аварии водитель получил различные травмы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение.

Напомним, ранее спасатели УГЗ Уфы сообщали, что после аварии дерево упало на машину, и его пришлось распилить, чтобы извлечь водителя.

Сообщается, что по факту происхождения начато административное расследование для выяснения всех обстоятельств ДТП.