Жителя Кузбасса оштрафовали за призывы в интернете к убийству мэра

Жителю города Междуреченска Кемеровской области присудили крупный денежный штраф за публичные призывы к убийству высших должностных лиц. Об этом сообщили представители управления Федеральной службы безопасности по региону.
Как установило следствие, мужчина в феврале 2019 и 2021 годов размещал в социальной сети комментарии, содержащие призывы к расправе над депутатом Государственной думы Еленой Ямпольской и главой Междуреченска Владимиром Черновым. В своих публикациях он предлагал осуществить убийство указанных лиц путем сожжения или расстрела.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Второй Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. В качестве наказания суд назначил осужденному штраф в размере 360 тысяч рублей с дополнительным лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.
