Жителя Кузбасса оштрафовали за призывы в интернете к убийству мэра

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Второй Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. В качестве наказания суд назначил осужденному штраф в размере 360 тысяч рублей с дополнительным лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.