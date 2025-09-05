Ричмонд
В Челябинской области водитель внедорожника врезался в дерево и погиб

Перед этим машина съехала в кювет и опрокинулась.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

В Саткинском районе Челябинской области Volkswagen Touareg съехал в кювет, опрокинулся и врезался в дерево. В результате ДТП 48-летний водитель внедорожника погиб на месте, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Смертельная авария случилась 5 сентября 2025 года на 1 километре автодороги Сатка — Сибирка. «Водитель, мужчина 1977 года рождения, управляя автомобилем “Фольксваген Туарег” при неустановленных обстоятельствах допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие (дерево)», — прокомментировали в ведомстве.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.