В Челябинской области водитель внедорожника врезался в дерево и погиб

Смертельная авария случилась 5 сентября 2025 года на 1 километре автодороги Сатка — Сибирка. «Водитель, мужчина 1977 года рождения, управляя автомобилем “Фольксваген Туарег” при неустановленных обстоятельствах допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие (дерево)», — прокомментировали в ведомстве.