120 тысяч за удар битой по лицу: так в Березниках закончился конфликт из-за парковки

Конфликт из-за парковочного места возле кафе разгорелся в г. Березники Пермского края. Словесная перепалка двух мужчин закончилась тем, что один из них достал из багажника своего автомобиля деревянную биту и ударил ею оппонента по лицу.
В результате у потерпевшего были диагностированы множественные переломы лицевых костей, ему потребовались операция и амбулаторное лечение продолжительностью около двух месяцев. Все это время мужчина не мог полноценно питаться, из-за проблем с зубами он вынужден был устанавливать протезы.
Суд признал 25-летнего агрессора виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Осужденного приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно и обязали выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 120 тысяч рублей. Исполнительный документ о ее взыскании поступил на исполнение в отдел судебных приставов по г. Березники и Усольскому району ГУФССП России по Пермскому краю.
Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный срок задолженность не погасил. В связи с этим судебным приставом был применен полный комплекс мер принудительного взыскания: наложена штрафная санкция в виде исполнительского сбора, вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы РФ, установлен запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащими должнику земельным участком и автомобилем BMW, обращено взыскание на его заработную плату и денежные средства на счете в банке. В результате компенсация в полном объеме была перечислена взыскателю.