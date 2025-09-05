120 тысяч за удар битой по лицу: так в Березниках закончился конфликт из-за парковки

Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный срок задолженность не погасил. В связи с этим судебным приставом был применен полный комплекс мер принудительного взыскания: наложена штрафная санкция в виде исполнительского сбора, вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы РФ, установлен запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащими должнику земельным участком и автомобилем BMW, обращено взыскание на его заработную плату и денежные средства на счете в банке. В результате компенсация в полном объеме была перечислена взыскателю.