Новосибирец попал под суд за незаконный лов рыбы в Бердском заливе

Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Транспортной полиции Сибири.

Сотрудники речной полиции Новосибирска обнаружили и задержали жителя Искитима, занимавшегося браконьерством.

Нарушитель использовал запрещённое орудие лова — рыболовную сеть. В момент задержания в снасти находилось 26 рыб ценных пород — лещей и судаков.

Масштаб ущерба, нанесённого браконьерством водным биологическим ресурсам, превысил 100 тысяч рублей. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.