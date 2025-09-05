Новосибирец попал под суд за незаконный лов рыбы в Бердском заливе

Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.
Об этом сообщила пресс-служба Транспортной полиции Сибири.
Сотрудники речной полиции Новосибирска обнаружили и задержали жителя Искитима, занимавшегося браконьерством.
Нарушитель использовал запрещённое орудие лова — рыболовную сеть. В момент задержания в снасти находилось 26 рыб ценных пород — лещей и судаков.
Масштаб ущерба, нанесённого браконьерством водным биологическим ресурсам, превысил 100 тысяч рублей. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.