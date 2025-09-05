Ричмонд
Полиция проверит приют в Чехове, где собаку держали в клетке с фекалиями

Сотрудники правоохранительных органов организуют проверку питомника муниципального округа Чехов. Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.

Ранее в СМИ появилась информация о жестком обращении с собаками на передержке.

— По данному факту проводится проверка, — цитирует заявление агентство городских новостей «Москва».

Певица Мона рассказала, что увидела кадры, на которых ее собака Даки сидела в клетке, испачканной экскрементами, с электрошоковым ошейником. Животное прогрызло прутья клетки, и они были в крови, поэтому артистка приняла решение немедленно отправиться в питомник.

Еще один случай издевательства над животным случился в Красноярске. Местные правоохранители начали проверку по поводу жестокого обращения с кошкой после разлетевшихся по социальным сетям кадров, на которых живодер подвесил кота, засунул в стиральную машину и включил ее, а затем заживо сжег животное в клетке.