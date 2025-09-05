Полиция проверит приют в Чехове, где собаку держали в клетке с фекалиями

Еще один случай издевательства над животным случился в Красноярске. Местные правоохранители начали проверку по поводу жестокого обращения с кошкой после разлетевшихся по социальным сетям кадров, на которых живодер подвесил кота, засунул в стиральную машину и включил ее, а затем заживо сжег животное в клетке.