Студента осудили на 25 лет колонии за подготовку подрыва газопроводов в Воронеже

Воронкова* также признали виновным в госизмене и публичных призывах к осуществлению терактов.

Источник: Комсомольская правда

Московского студента Георгия Воронкова* приговорили к 25 годам лишения свободы по факту подготовки взрывов на двух газопроводах в Воронеже, а также других преступлениях. Соответствующую меру наказания вынес Второй западный окружной военный суд.

«Воронкову* назначили 25 лет лишения свободы. Такое наказание в прениях сторон запрашивал прокурор», — сообщают РИА Новости со ссылкой на сотрудников ведомства.

Кроме того, студент обвиняется в государственной измене, незаконном приобретении, хранении, передаче и перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств; публичных призывах к осуществлению терактов, а также публичном оправдании терроризма с использованием сети Интернет.

Как KP.RU писал ранее, сотрудник украинской военной разведки Николай Пашкевич*, завербовавший россиянина для совершения терактов на железной дороге в Брянской области, заочно приговорен к 26 годам лишения свободы.

* — Внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов.