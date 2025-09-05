Новосибирский военный выплатит миллионный штраф за подкуп

Военнослужащий пытался дать взятку в размере 200 тысяч рублей, чтобы перевестись в Северо-Кавказский военный округ.
2-й Восточный окружной военный суд рассмотрел дело о попытке подкупа должностного лица. Военнослужащий пытался дать взятку в размере 200 тысяч рублей, чтобы перевестись в Северо-Кавказский военный округ.
Военнослужащий согласился на предложение и передал требуемую сумму. Однако должностное лицо не имело реальных полномочий для осуществления обещанных действий и не смогло повлиять на распределение военного в желаемый округ, о чём сообщает пресс-служба суда.
Суд признал действия военнослужащего незаконными. В качестве наказания назначен штраф в размере 1 миллиона рублей.