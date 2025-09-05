Ричмонд
Шесть человек потерялись в лесах Башкирии за один день

В Башкирии за сутки спасателям поступило 6 обращений по поводу пропавших.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 4 сентября, в Башкирии всего за несколько часов спасателям поступило сразу несколько сообщений о потерявшихся в лесах гражданах. К счастью, все происшествия завершились благополучно.

Как рассказали в Госкомитете РБ по ЧС, в Уфе, в районе Базилевки, заблудились мужчина и женщина, которые впоследствии самостоятельно нашли дорогу.

В Фёдоровском районе, около села Дедово, с вечера 3 сентября разыскивали женщину, не вернувшуюся из леса. Её обнаружили сотрудники полиции в соседней Оренбургской области.

В Абзелиловском районе, у села Амангильдино, потерялась 66-летняя женщина, отправившаяся за грибами. Она также смогла самостоятельно выйти к людям.

В Белорецком районе, около села Узянбаш, произошёл тревожный случай с 67-летним грибником из Магнитогорска. Мужчина поддерживал связь по телефону, но не мог объяснить своё местонахождение. Он сообщил спасателям, что полностью выбился из сил и не может продолжать движение. Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС обнаружили его в лесу под деревом.

В том же Белорецком районе, около села Азикеево, две женщины, отправившиеся за грибами, перестали выходить на связь. Они были найдены живыми и невредимыми: они также смогли самостоятельно выбраться из леса.

