Шесть человек потерялись в лесах Башкирии за один день

Накануне, 4 сентября, в Башкирии всего за несколько часов спасателям поступило сразу несколько сообщений о потерявшихся в лесах гражданах. К счастью, все происшествия завершились благополучно.
Как рассказали в Госкомитете РБ по ЧС, в Уфе, в районе Базилевки, заблудились мужчина и женщина, которые впоследствии самостоятельно нашли дорогу.
В Фёдоровском районе, около села Дедово, с вечера 3 сентября разыскивали женщину, не вернувшуюся из леса. Её обнаружили сотрудники полиции в соседней Оренбургской области.
В Абзелиловском районе, у села Амангильдино, потерялась 66-летняя женщина, отправившаяся за грибами. Она также смогла самостоятельно выйти к людям.
В Белорецком районе, около села Узянбаш, произошёл тревожный случай с 67-летним грибником из Магнитогорска. Мужчина поддерживал связь по телефону, но не мог объяснить своё местонахождение. Он сообщил спасателям, что полностью выбился из сил и не может продолжать движение. Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС обнаружили его в лесу под деревом.
В том же Белорецком районе, около села Азикеево, две женщины, отправившиеся за грибами, перестали выходить на связь. Они были найдены живыми и невредимыми: они также смогли самостоятельно выбраться из леса.
