Шесть человек потерялись в лесах Башкирии за один день

В Белорецком районе, около села Узянбаш, произошёл тревожный случай с 67-летним грибником из Магнитогорска. Мужчина поддерживал связь по телефону, но не мог объяснить своё местонахождение. Он сообщил спасателям, что полностью выбился из сил и не может продолжать движение. Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС обнаружили его в лесу под деревом.