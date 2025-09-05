Путин высказался о вводе войск Запада на Украину

«Если будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины», — передает слова Путина корреспондент URA.RU. Российский лидер подчеркнул, что при выполнении достигнутых договоренностей со стороны России никаких сомнений не возникает.