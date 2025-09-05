PADP: сотрудник Microsoft умер на рабочем месте из-за переутомления

Сотрудник Microsoft, 35-летний Пратик Пандей умер на рабочем месте из-за переутомления, которое спровоцировало сердечный приступ, пишет Palo Alto Daily Post со ссылкой на семью IT-работника и первоначальный отчет судмедэксперта округа Санта-Клара.
«У него не было никаких проблем со здоровьем, но он говорил своему соседу по комнате и коллегам, что находится в сильном стрессе, управляясь с несколькими проектами одновременно», — рассказал дядя погибшего Чандра Пандей.
По данным правоохранителей, Партик в день смерти пришел на работу около 7 утра, в 2 часа ночи было обнаружено его тело.
Семья погибшего умоляет фирмы Кремневой долины перестать доводить сотрудников до переутомления, подчеркивает автор материала.
Компания Microsoft отказалась комментировать произошедшее.
