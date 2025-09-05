На Южном Урале женщина осуждена за попытку купить права, завалив до этого 4 экзамена

Сосновский райсуд признал 40-летнюю жительницу Аргаяшского района виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).
Из приговора следует, что фигурантка четыре раза не сдав экзамен на право управления транспортными средствами, опасаясь вновь получить отрицательный результат, передала инструктору по вождению 80 тыс. рублей.
Деньги предназначались для сотрудника РЭО ГИБДД ОМВД России по Сосновскому району, обладающему полномочиями по принятию практического экзамена и выдачу водительского удостоверения.
В ходе предварительного следствия женщина вину признала в полном объеме.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимой штраф в размере 100 тыс. рублей», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.