На Шри-Ланке автобус упал в пропасть, 15 человек погибли

По меньшей мере 15 человек погибли и 18 получили ранения в крупной автокатастрофе на Шри-Ланке, произошедшей вечером 4 сентября. Пассажирский автобус съехал с дороги и рухнул со склона на 500 метров, сообщает местный портал Adaderana.
Трагедия произошла на 24-м километре главной автомагистрали Элла-Уэллавайя. По данным полиции, транспортное средство потеряло управление, съехало с проезжей части и опрокинулось с горы.
Всего в автобусе находилось около 30 человек. Среди 15 погибших было девять женщин. Ранения получили 18 человек: 11 мужчин, семь женщин и дети. Свыше 15 пострадавших госпитализированы в учебную больницу Бадуллы, причем состояние некоторых оценивается как критическое.
Как стало известно, в автобусе возвращалась группа сотрудников Муниципального совета курортного города Тангалле, которые совершали экскурсионную поездку по острову. Они направлялись обратно в Тангалле из города Элла.
В настоящее время полиция устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.