На Шри-Ланке автобус упал в пропасть, 15 человек погибли

Всего в автобусе находилось около 30 человек. Среди 15 погибших было девять женщин. Ранения получили 18 человек: 11 мужчин, семь женщин и дети. Свыше 15 пострадавших госпитализированы в учебную больницу Бадуллы, причем состояние некоторых оценивается как критическое.