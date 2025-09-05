Ричмонд
На Шри-Ланке автобус упал в пропасть, 15 человек погибли

На Шри-Ланке 15 человек погибли и 18 пострадали в крупной аварии, когда пассажирский автобус с группой работников Муниципального совета Тангалле съехал с трассы, опрокинулся и скатился на 500 метров по склону.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По меньшей мере 15 человек погибли и 18 получили ранения в крупной автокатастрофе на Шри-Ланке, произошедшей вечером 4 сентября. Пассажирский автобус съехал с дороги и рухнул со склона на 500 метров, сообщает местный портал Adaderana.

Трагедия произошла на 24-м километре главной автомагистрали Элла-Уэллавайя. По данным полиции, транспортное средство потеряло управление, съехало с проезжей части и опрокинулось с горы.

Всего в автобусе находилось около 30 человек. Среди 15 погибших было девять женщин. Ранения получили 18 человек: 11 мужчин, семь женщин и дети. Свыше 15 пострадавших госпитализированы в учебную больницу Бадуллы, причем состояние некоторых оценивается как критическое.

Как стало известно, в автобусе возвращалась группа сотрудников Муниципального совета курортного города Тангалле, которые совершали экскурсионную поездку по острову. Они направлялись обратно в Тангалле из города Элла.

В настоящее время полиция устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.