Волгоградского чиновника будут судить за коррупцию

Согласно материалам следствия, в 2024 году чиновник получил от предпринимателя взятку в размере 100 тыс. рублей за помощь в оформлении фиктивной документации по муниципальному контракту на благоустройство общественной территории. При этом деньги были перечислены подрядчику до выполнения работ.