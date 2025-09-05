Ричмонд
Волгоградского чиновника будут судить за коррупцию

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении должностного лица, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Согласно материалам следствия, в 2024 году чиновник получил от предпринимателя взятку в размере 100 тыс. рублей за помощь в оформлении фиктивной документации по муниципальному контракту на благоустройство общественной территории. При этом деньги были перечислены подрядчику до выполнения работ.

Также установлено, что в 2023—2024 годах чиновник, используя свое служебное положение, увеличил аванс по контракту на строительство блочно-модульной котельной с 1% до 50%.

Подрядчик, которого к тому времени уже внесли в реестр недобросовестных поставщиков, получил более 63 млн рублей из бюджетов разных уровней, но обязательства по контракту не выполнил.

Как подчеркнули в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области, действия должностного лица нанесли значительный ущерб интересам государства и общества.

Вследствие этого в отношении мужчины, которого обвиняют в получении взятки и превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ: ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 285, и ч. 1 ст. 286.

Отмечается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Дела в отношении предпринимателей, участвовавших в преступлениях чиновника, выделены в отдельные производства.