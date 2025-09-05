В Ферганской области произошло массовое отравление детей в детском саду

Сегодня, 5 сентября, управление дошкольного и школьного образования Ферганской области прокомментировало инцидент. Чиновники сообщили, что ещё 22 августа в государственном дошкольном учреждении № 7, расположенном в кишлаке Кызылтепа Алтыарыкского района, был зарегистрирован случай пищевого отравления. По предварительным данным, 13 воспитанников детсада были осмотрены врачами и госпитализированы.
В управлении добавили, что деятельность детсада временно приостановлена, а Министерство здравоохранения, санитарно-эпидемиологическая служба и другие профильные органы проводят комплексную проверку для выяснения причин произошедшего и предотвращения подобных случаев в будущем.
Чиновники пообещали принять необходимые меры к тем, кто допустил это, в рамках закона. Они также призвали жителей сохранять спокойствие, пообещав, что официальные сведения будут предоставлены после завершения проверки.
Однако, удивляет тот факт, что в официальном сообщении совершенно нет данных о том, в каком состоянии сейчас находятся пострадавшие дети. Как проходит их лечение, выписаны ли они из больницы, угрожает ли кому-то из них осложнения — по этой теме абсолютная тишина.