Пенсионерка из Иркутска потеряла 140 тысяч из-за «романа» с моряком в сети

Мужчина с сайта знакомств обещал переехать к ней, но оказался мошенником.

70-летняя жительница Иркутска стала жертвой мошенников, поверив в виртуальное знакомство. С заявлением о хищении пенсионерка обратилась в полицию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Женщина рассказала, что зарегистрировалась на сайте знакомств, где познакомилась с мужчиной. Он представился успешным и одиноким моряком, находящимся в рейсе в Атлантическом океане. Общение вскоре продолжилось в мессенджере: собеседник подробно описывал свою жизнь, создавал образ надёжного человека и говорил о мечтах о встрече.

Через некоторое время «моряк» сообщил, что хочет переехать к женщине, но столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями. Он попросил её помочь деньгами. Поддавшись на уговоры, пенсионерка оформила несколько кредитов в банках и перевела все средства на указанный счёт.

Когда мужчина стал настаивать на том, чтобы она заложила квартиру ради нового перевода, у пенсионерки появились подозрения. Она осознала, что её обманули, и обратилась за помощью в полицию. Общий ущерб составил около 140 тысяч рублей.

Ранее в Иркутске в полицию обратился 23-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Молодой человек рассказал, что ему позвонили якобы с почты и попросили забрать письмо. Чтобы получить отправление, мужчине нужно было продиктовать номер СНИЛС.