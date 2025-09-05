Пенсионерка из Иркутска потеряла 140 тысяч из-за «романа» с моряком в сети

70-летняя жительница Иркутска стала жертвой мошенников, поверив в виртуальное знакомство. С заявлением о хищении пенсионерка обратилась в полицию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Женщина рассказала, что зарегистрировалась на сайте знакомств, где познакомилась с мужчиной. Он представился успешным и одиноким моряком, находящимся в рейсе в Атлантическом океане. Общение вскоре продолжилось в мессенджере: собеседник подробно описывал свою жизнь, создавал образ надёжного человека и говорил о мечтах о встрече.
Через некоторое время «моряк» сообщил, что хочет переехать к женщине, но столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями. Он попросил её помочь деньгами. Поддавшись на уговоры, пенсионерка оформила несколько кредитов в банках и перевела все средства на указанный счёт.
Когда мужчина стал настаивать на том, чтобы она заложила квартиру ради нового перевода, у пенсионерки появились подозрения. Она осознала, что её обманули, и обратилась за помощью в полицию. Общий ущерб составил около 140 тысяч рублей.
