В Алматы 54-летняя мопедистка погибла в страшном ДТП с бетономешалкой

Утром 5 сентября 2025 года в Алматы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием бетономешалки Howo и мопеда Honda Dio, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Авария случилась на Капшагайской автодороге на въезде в Алматы. Оба водителя ехали попутно, в южном направлении.

Обстоятельства столкновения двухколесного транспорта с груженым «миксером» пока неизвестны.

Как узнал корреспондент редакции со слов очевидцев, водитель Howo не почувствовал столкновения и продолжил ехать. Он остановился примерно через километр от места ДТП.

В результате столкновения водитель мопеда, 54-летняя женщина, скончалась на месте. Ее шлем во время столкновения разлетелся в щепки.

Полиция на месте аварии выясняет обстоятельства ДТП.

В ночь на 4 сентября в Алматы погиб мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте.