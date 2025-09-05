В Алматы 54-летняя мопедистка погибла в страшном ДТП с бетономешалкой

Авария случилась на Капшагайской автодороге на въезде в Алматы. Оба водителя ехали попутно, в южном направлении.
Обстоятельства столкновения двухколесного транспорта с груженым «миксером» пока неизвестны.
Как узнал корреспондент редакции со слов очевидцев, водитель Howo не почувствовал столкновения и продолжил ехать. Он остановился примерно через километр от места ДТП.
В результате столкновения водитель мопеда, 54-летняя женщина, скончалась на месте. Ее шлем во время столкновения разлетелся в щепки.
Полиция на месте аварии выясняет обстоятельства ДТП.
В ночь на 4 сентября в Алматы погиб мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте.