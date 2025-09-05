Сбой на «оранжевой» ветке петербургского метро произошел утром в пятницу

В пятницу, 5 сентября, утром на «оранжевой» линии метро Санкт-Петербурга произошел технический сбой, о котором сообщили сами пассажиры в социальных сетях.
Как рассказали жители города, на станции «Ладожская» образовалась большая очередь на вход, а также сообщалось о высадке пассажиров из поездов.
Пресс-служба метрополитена прокомментировала ситуацию: сбой был вызван технической неисправностью на линии, которая была быстро устранена. Сейчас метро работает в штатном режиме.
