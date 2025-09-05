В Минске мать-одиночка пойдет под суд за «подработку» по совету знакомых

В Минске будут судить мать-одиночку за «пикантную подработку». Об этом рассказали в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск», пишет агентство «Минск-Новости».
Фигуранткой уголовного дела стала 38-летняя минчанка, одна воспитывающая сына. В 2023-м в сети женщина познакомилась с мужчиной, которому пожаловалась, что ей не хватает одной зарплаты на оплату съемной квартиры и траты на себя и ребенка. Новый знакомый посоветовал «подработку» веб-модели и познакомил с женщиной, связанной с трансляциями на порноресурсах.
Новая знакомая подробно рассказала минчанке о тонкостях «бизнеса». И минчанка вскоре разработала прайс и стала вести обнаженные трансляции, распространяя свои интимные фото и видео. За распространение порноконтента фигурантка получала токены, обналичивать которые ей также помогала новая знакомая. В 2024-м милиция установила фигурантку. Она признала свою вину, но заявила, что не подозревала, что делает что-то незаконное.
— С апреля 2023 года по март 2024 года обвиняемая изготовила и распространила не менее 85 фото- и видеоизображений, относящихся к порнографическим материалам, — прокомментировал официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский.
Ранее фигурантка судима не была, ей инкриминируют изготовление и распространение порнографических материалов (ч.2 ст. 343 Уголовного кодекса Беларуси).
