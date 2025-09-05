В Минске мать-одиночка пойдет под суд за «подработку» по совету знакомых

Фигуранткой уголовного дела стала 38-летняя минчанка, одна воспитывающая сына. В 2023-м в сети женщина познакомилась с мужчиной, которому пожаловалась, что ей не хватает одной зарплаты на оплату съемной квартиры и траты на себя и ребенка. Новый знакомый посоветовал «подработку» веб-модели и познакомил с женщиной, связанной с трансляциями на порноресурсах.