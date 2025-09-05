Из музея похищены сокровища из фарфора на миллионы евро

Мэр города Эмиль Роже Ломберти добавил: «Система безопасности сработала, но, возможно, ее необходимо пересмотреть. Во всех крупнейших музеях мира в то или иное время были украдены экспонаты. Вполне вероятно, что коллекционеры отдают приказы о краже этих предметов и обращаются к высокопоставленным преступникам».