Из музея похищены сокровища из фарфора на миллионы евро

Из французского музея похищены фарфоровые сокровища стоимостью 9,5 млн евро. При этом воры унесли «особо важные» китайские работы, датируемые 14-м веком.
В ходе ночного налета на французский музей воры похитили три фарфоровых изделия стоимостью в миллионы евро, сообщает Agence France-Presse.
Грабители включили сигнализацию в институте Адриана Дюбуша в Лиможе рано утром в четверг. Злоумышленники разбили окно, чтобы проникнуть внутрь, сообщил источник, пожелавший остаться неназванным.
В музее сообщили, что банда музейных воров похитила «два особо ценных блюда из китайского фарфора, датируемых 14-м и 15-м веками», и китайскую вазу 18-го века, которые были объявлены «национальными сокровищами».
Полиции сообщили, что сумма похищенного составила около 9,5 млн евро. Прокуратура начала расследование по факту «кражи культурных ценностей при отягчающих обстоятельствах, выставленных во французском музее, совершенной группой лиц и повлекшей материальный ущерб».
По словам государственного прокурора Лиможа Эмили Абрантеш, охранники сразу же после прибытия на место происшествия вызвали полицию, но к этому моменту подозреваемые уже скрылись.
Мэр города Эмиль Роже Ломберти добавил: «Система безопасности сработала, но, возможно, ее необходимо пересмотреть. Во всех крупнейших музеях мира в то или иное время были украдены экспонаты. Вполне вероятно, что коллекционеры отдают приказы о краже этих предметов и обращаются к высокопоставленным преступникам».
На веб-сайте музея говорится, что в нем хранится около 18 000 работ, включая крупнейшую публичную коллекцию лиможского фарфора.
В ноябре прошлого года четыре человека с помощью топоров и бит разбили витрину музея Коньяк-Джей в Париже, после чего похитили табакерки и другие ценные артефакты, напоминает Agence France-Presse.
На следующий день в результате вооруженного ограбления музея Иерон на востоке Франции были похищены драгоценности стоимостью в несколько миллионов евро.