Новый удар: после третьего землетрясения число погибших перевалило за 2200

«Нам нужно будет закупить товары, как только мы получим финансирование, но на это могут уйти недели, а люди сейчас в этом нуждаются, — констатирует Майсам Шафии, советник Совета по коммуникациям и адвокации в Афганистане. — У нас есть только 100 000 долларов на поддержку усилий по реагированию на чрезвычайные ситуации. Это приводит к немедленному дефициту финансирования в размере 1,9 миллиона долларов».