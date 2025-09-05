Новый удар: после третьего землетрясения число погибших перевалило за 2200

В Афганистане произошло третье землетрясение, число погибших превысило 2200 человек. Юго-восток страны сотрясается, пока спасатели пытаются найти выживших после первого землетрясения.
Землетрясение магнитудой 6,2 потрясло Афганистан, число погибших в результате разрушительного землетрясения в воскресенье превысило 2200 человек.
По данным Центра геофизических исследований имени Гельмгольца в Германии, в ночь на четверг подземная стихия ударила по юго-восточным регионам. Пока не ясно, насколько велик ущерб, отмечает The Guardian.
Во вторник произошел афтершок магнитудой 5,5, вызвавший панику и прервавший спасательные работы, поскольку камнепад перекрыл еще несколько дорог.
Хамдулла Фитрат, представитель властей, подтвердил в четверг, что число погибших в результате воскресного землетрясения магнитудой 6,0 возросло до 2205 человек — по сравнению с предыдущими оценками в 1400 человек, что делает это стихийное бедствие одним из самых смертоносных, обрушившихся на страну за последние десятилетия.
Землетрясение обрушилось на гористую и отдаленную восточную часть страны около полуночи в воскресенье, сровняв с землей целые деревни, жители которых оказались под завалами, пишет The Guardian.
Больше всего жертв было в провинции Кунар, где многие дома построены из дерева и сырцового кирпича, что делает их очень уязвимыми к подземным толчкам.
Спасателям удалось добраться до деревень, которые были полностью отрезаны от мира стихийным бедствием, и в четверг из-под обломков продолжали извлекать тела погибших. По оценкам благотворительных организаций, около 98% зданий в Кунаре были повреждены или разрушены.
Пересеченная и гористая местность затрудняет усилия по оказанию помощи. Власти направили вертолеты и армейских спецназовцев с воздуха, чтобы помочь найти и спасти выживших. Сотрудники гуманитарных организаций сообщили, что им пришлось несколько часов идти пешком, чтобы добраться до деревень, отрезанных от мира оползнями и камнепадами.
Житель Кунара Мухаммад Израэль рассказал, что землетрясение вызвало оползень, который похоронил под собой его дом, домашний скот и имущество.
«Все камни обрушились с горы, — поведал он. — Я с трудом вытащил оттуда своих детей. Толчки землетрясения продолжаются. Там невозможно жить».
Он находился в медицинском лагере ООН в Нургале, одном из наиболее пострадавших районов. «У нас здесь тоже плохая ситуация, у нас нет крова, и мы живем под открытым небом», — добавил местный житель.
Спасательные работы затруднены из-за нехватки международной финансовой помощи и ресурсов, поступающих в страну. С тех пор как нынешние власти Афганистана начали вводить жесткие религиозные законы, что затруднило работу НПО и групп по оказанию помощи, поддержка резко сократилась.
Агентства по оказанию помощи заявили, что им срочно нужен персонал и материалы для оказания помощи раненым и предоставления жилья десяткам тысяч людей, которые остались без крова и доступа к еде и воде. На данный момент пострадало около 84 000 человек.
Норвежский совет по делам беженцев заявил, что в Афганистане работает менее 450 сотрудников, тогда как в 2023 году, когда в стране произошло последнее крупное землетрясение, их было 1100. У совета есть только один склад и нет аварийных запасов.
«Нам нужно будет закупить товары, как только мы получим финансирование, но на это могут уйти недели, а люди сейчас в этом нуждаются, — констатирует Майсам Шафии, советник Совета по коммуникациям и адвокации в Афганистане. — У нас есть только 100 000 долларов на поддержку усилий по реагированию на чрезвычайные ситуации. Это приводит к немедленному дефициту финансирования в размере 1,9 миллиона долларов».
Шамшер Хан, врач, ухаживающий за ранеными в лагере ООН в Нургале, сказал, что запасы продовольствия уже на исходе. «Ни этих лекарств, ни этих услуг недостаточно», — сказал он. «Этим людям нужно больше лекарств и палаток. Им нужна еда и чистая питьевая вода. Им нужна дополнительная помощь. Эти люди испытывают сильную боль».
Землетрясения произошли на фоне того, что Афганистан уже страдал от засухи и острого экономического кризиса. Прекращение финансирования USAid после сокращения администрацией Трампа в начале этого года привело к закрытию многих больниц и медицинских клиник. Давление на страну усилилось из-за принудительного возвращения более 2 миллионов афганцев из соседних Пакистана и Ирана, многим из которых негде жить или работать.