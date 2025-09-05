Пенсионерка утонула в ванной в столичной квартире

Информация об обнаружении утонувшей женщины в ванной комнате квартиры по ул. Плеханова в Минске поступила спасателям 4 сентября в 16.52.
Работники МЧС извлекли из ванны тело пенсионерки 1947 года рождения.
5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пенсионерка утонула в ванной. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Информация об обнаружении утонувшей женщины в ванной комнате квартиры по ул. Плеханова в Минске поступила спасателям 4 сентября в 16.52.
Работники МЧС извлекли из ванны тело пенсионерки 1947 года рождения.