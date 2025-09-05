В Липецкой области из-за падения обломков дронов ВСУ повреждены два дома

Повреждены два жилых дома в Лебедяни и Ельце из-за падения обломков дронов ВСУ, которые были сбиты этой ночью над Липецкой областью. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
По его словам, российские войска в ночь на 5 сентября в Липецкой области смогли оперативно перехватить и ликвидировать два украинских беспилотника.
«В Лебедяни обломками повреждена часть жилого дома, разрушена хозпостройка. Также обломки БПЛА упали на приусадебный участок одного из частных домов в Ельце. Есть повреждения на фасаде, выбиты окна», — написал глава региона.
Политик отметил, что в результате атаки никто не погиб и не пострадал. Артамонов также добавил, что размер ущерба местные власти определят после работы экстренных служб, а пострадавшим помогут восстановить имущество.
Ранее стало известно, что ночью 5 сентября ВСУ совершили удары с помощью БПЛА по территории России. По данным Министерства обороны, всего за это время были сбиты 92 вражеских дрона над российскими регионами.