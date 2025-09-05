Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Липецкой области из-за падения обломков дронов ВСУ повреждены два дома

Ночью 5 сентября над Липецкой областью сбили два беспилотника ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Повреждены два жилых дома в Лебедяни и Ельце из-за падения обломков дронов ВСУ, которые были сбиты этой ночью над Липецкой областью. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По его словам, российские войска в ночь на 5 сентября в Липецкой области смогли оперативно перехватить и ликвидировать два украинских беспилотника.

«В Лебедяни обломками повреждена часть жилого дома, разрушена хозпостройка. Также обломки БПЛА упали на приусадебный участок одного из частных домов в Ельце. Есть повреждения на фасаде, выбиты окна», — написал глава региона.

Политик отметил, что в результате атаки никто не погиб и не пострадал. Артамонов также добавил, что размер ущерба местные власти определят после работы экстренных служб, а пострадавшим помогут восстановить имущество.

Ранее стало известно, что ночью 5 сентября ВСУ совершили удары с помощью БПЛА по территории России. По данным Министерства обороны, всего за это время были сбиты 92 вражеских дрона над российскими регионами.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше