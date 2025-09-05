В Лаишевском районе при пожаре в дачном доме погибли два человека

Чтобы избежать подобных трагедий, важно помнить о простых правилах безопасности. Специалисты советуют никогда не оставлять тлеющую сигарету без присмотра, оборудовать место для курения пепельнице, убедится, что окурок полностью потушен. Также не стоит курить в состоянии алкогольного опьянения или сильной усталости, установить в доме пожарный извещатель.