В Лаишевском районе при пожаре в дачном доме погибли два человека

В селе Тетеево Лаишевского района Татарстана произошел пожар. Сообщение о возгорании в дачном доме в НСТ «Тетеево» (участок № 14) поступило спасателям. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь охватил двухэтажное кирпичное жилье.
Во время разбора завалов были найдены тела двух человек. Речь идет о 60-летних мужчине и женщине. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения.
Чтобы избежать подобных трагедий, важно помнить о простых правилах безопасности. Специалисты советуют никогда не оставлять тлеющую сигарету без присмотра, оборудовать место для курения пепельнице, убедится, что окурок полностью потушен. Также не стоит курить в состоянии алкогольного опьянения или сильной усталости, установить в доме пожарный извещатель.
Напомним, в Татарстане после поджога дома погибла женщина-инвалид. Жертвой огня стала 52-летняя хозяйка жилья.