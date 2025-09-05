Ричмонд
Жительница Читы предстанет перед судом за хранение килограмма золота

Стоимость изъятого золота составляет около 8,5 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

41-летняя жительница Читы обвиняется в незаконном хранении и перевозке золота. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на прокуратуру Забайкалья, в конце марта — начале апреля 2025 года женщина хранила у себя дома пять золотых слитков общим весом один килограмм. Стоимость изъятого золота составляет около 8,5 миллионов рублей.

— Драгоценный металл был обнаружен и изъят во время оперативных мероприятий пограничным управлением ФСБ России по Забайкальскому краю. Женщина полностью признала свою вину в ходе предварительного следствия, — сообщили в агентстве.

Уголовное дело уже направлено в Центральный районный суд Читы. За совершение данного преступления обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

