Жительница Читы предстанет перед судом за хранение килограмма золота

41-летняя жительница Читы обвиняется в незаконном хранении и перевозке золота. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на прокуратуру Забайкалья, в конце марта — начале апреля 2025 года женщина хранила у себя дома пять золотых слитков общим весом один килограмм. Стоимость изъятого золота составляет около 8,5 миллионов рублей.
— Драгоценный металл был обнаружен и изъят во время оперативных мероприятий пограничным управлением ФСБ России по Забайкальскому краю. Женщина полностью признала свою вину в ходе предварительного следствия, — сообщили в агентстве.
Уголовное дело уже направлено в Центральный районный суд Читы. За совершение данного преступления обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
