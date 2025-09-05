Ричмонд
Начало процесса по делу Пака в Волгограде назначено на 10 сентября

Первое заседание по рассмотрению уголовного дела 74-летнего Александра Пака, который обвиняется в умышленном причинении смерти многодетной волгоградке, назначено на 10 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил «Волгоградской правде.ру» заместитель руководителя объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Александр Тюменцев, уже сформирована коллегия присяжных заседателей из 8 человек, которые примут участие в рассмотрении этого резонансного уголовного дела.

Напомним, трагедия случилась 22 октября 2024 года возле школы в Дзержинском районе Волгограда. Водитель премиального внедорожника стал участником ДТП, повредив припаркованный автомобиль. Но вместо того, чтобы остановиться и дождаться сотрудников ГИБДД, он решил скрыться с места происшествия. Владелица поврежденного автомобиля, держась за ручку двери внедорожника, потребовала от виновника аварии дождаться полиции.

После этого водитель премиального авто начал движение с резким ускорением, спровоцировав падение женщины на проезжую часть. Затем, по версии следствия, мужчина намеренно вернул автомобиль на прежнюю траекторию и совершил наезд на потерпевшую задним колесом, переехав ее тело и голову, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей была сделана операция. Несмотря на усилия врачей, ее состояние оставалось тяжелым. Позднее женщину перевезли на лечение в московскую клинику, но 29 ноября она скончалась. У погибшей остались трое детей — два сына и дочь.