Начало процесса по делу Пака в Волгограде назначено на 10 сентября

После этого водитель премиального авто начал движение с резким ускорением, спровоцировав падение женщины на проезжую часть. Затем, по версии следствия, мужчина намеренно вернул автомобиль на прежнюю траекторию и совершил наезд на потерпевшую задним колесом, переехав ее тело и голову, после чего скрылся с места происшествия.