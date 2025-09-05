Ричмонд
В Башкирии женщина ложно обвинила полицейских в избиении

Жительница Давлекановского района предстанет перед судом за ложный донос на полицейских.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии осудят 37-летнюю жительницу Давлекановского района за ложный донос. Она обвинила сотрудников полиции в избиении.

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, в июне 2025 года женщина случайно упала и получила ушибы и ссадины на обоих коленях. Однако, руководствуясь личной неприязнью к двум старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска, она обратилась в больницу и заявила, что эти травмы ей нанесли сотрудники полиции. Затем она написала заявление о якобы совершенном против нее преступлении.

— Проверка показала, что доводы обвиняемой не соответствуют действительности. Женщина полностью признала свою вину в совершении преступления, — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело уже направлено в Давлекановский районный суд для рассмотрения по существу.

