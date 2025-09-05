В Башкирии женщина ложно обвинила полицейских в избиении

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, в июне 2025 года женщина случайно упала и получила ушибы и ссадины на обоих коленях. Однако, руководствуясь личной неприязнью к двум старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска, она обратилась в больницу и заявила, что эти травмы ей нанесли сотрудники полиции. Затем она написала заявление о якобы совершенном против нее преступлении.