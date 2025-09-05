Ричмонд
В новосибирском отеле эвакуировали постояльцев

Сегодня, 5 сентября, в 04:30 утра в новосибирском отеле «Marins Park» эвакуировали всех постояльцев.

5 сентября, около 4:30, в новосибирском отеле «Marins Park» раздался громкий звук сирены, после чего жителям пришлось срочно покинуть помещения, о чём сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

На место прибыли сотрудники МЧС. Очевидцы о трёх пожарных автомобилях. Эвакуация продлилась примерно час. Только после этого времени жильцам разрешили вернуться в свои комнаты.

Как сообщила ГУ МЧС по Новосибирской области «Горсайту» тревога оказалась ложной.