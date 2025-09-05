Ричмонд
«Пользовался множеством телефонов и назначал встречи в разных регионах страны». Спецназ задержал за взятку замдиректора завода химической отрасли в Гродно

Бойцы «Алмаза» задержали замдиректора предприятия химотрасли в Гродно за взятку.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители задержали за взятку замдиректора одного из предприятий химической отрасли в Гродно. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Так, оперативниками девятого управления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов «Алмаз» с поличным при получении взятки был задержан топ-менеджер одного из гродненских заводов.

Выяснилось, что 44-летний заместитель директора одного из предприятий химической отрасли с марта 2024-го по сентябрь 2025-го принимал от руководителя коммерческой структуры деньги за «услуги». Взяточник получил не менее 75 тысяч белорусских рублей за организацию отгрузки фирме продукции, произведенной заводом.

Взяточник скрывался, пользовался множеством разных телефонов, а для получения денег назначал встречи в разных регионах страны.

— Возбуждено уголовное дело за получение взятки. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы, он водворен в ИВС, — прокомментировали в МВД.

