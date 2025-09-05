«Пользовался множеством телефонов и назначал встречи в разных регионах страны». Спецназ задержал за взятку замдиректора завода химической отрасли в Гродно

Выяснилось, что 44-летний заместитель директора одного из предприятий химической отрасли с марта 2024-го по сентябрь 2025-го принимал от руководителя коммерческой структуры деньги за «услуги». Взяточник получил не менее 75 тысяч белорусских рублей за организацию отгрузки фирме продукции, произведенной заводом.