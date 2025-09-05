Ричмонд
В Воронеже задержали подозреваемого по делу о госизмене

Жителя Воронежа задержали за переводы криптовалюты украинским боевикам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Воронеже задержали местного жителя, переводившего криптовалюту на счета украинских боевиков, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке Росгвардии в городе Воронеже по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин Российской Федерации», — говорится в релизе.

В ведомстве пояснили, что фигурант хотел финансово помогать ВСУ и по собственной инициативе связался через Telegram с представителем украинских спецслужб. Затем он переводил деньги в криптовалюте на счета военизированного объединения, созданного под контролем ГУР Минобороны Украины.

Следственный отдел воронежского управления ФСБ возбудил уголовное дело по статье о госизмене. Суд отправил задержанного под арест.