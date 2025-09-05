В Воронеже задержали подозреваемого по делу о госизмене

В ведомстве пояснили, что фигурант хотел финансово помогать ВСУ и по собственной инициативе связался через Telegram с представителем украинских спецслужб. Затем он переводил деньги в криптовалюте на счета военизированного объединения, созданного под контролем ГУР Минобороны Украины.