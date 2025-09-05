В Воронеже задержали подозреваемого по делу о госизмене

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке Росгвардии в городе Воронеже по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин Российской Федерации… Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 275 (государственная измена) УК РФ. Центральным районным судом Воронежа задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.