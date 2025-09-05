В Воронеже задержали подозреваемого по делу о госизмене

Правоохранителями установлено, что злоумышленник, намереваясь оказать финансовую помощь украинским вооруженным формированиям, инициативно в мессенджере Telegram установил контакт с представителями иностранных спецслужб, после чего осуществил денежные переводы в криптовалюте на счета военизированного объединения, созданного под контролем ГУР МО Украины.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке Росгвардии в городе Воронеже по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин Российской Федерации… Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 275 (государственная измена) УК РФ. Центральным районным судом Воронежа задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы и выявление возможных иных эпизодов противоправной деятельности задержанного, продолжаются, добавили в ФСБ.