В Ленобласти задержали троих за мошенничество с выплатами за службу по контракту

В ведомстве также отметили, что подозреваемые не собирались проходить военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Полученными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению. «Следователями во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ и УМВД России при силовой поддержке СОБР Росгвардии проведены обыски по месту жительства подозреваемых. Злоумышленники задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения», — заключили в СК.