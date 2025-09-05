Фигуранта дела о массовом отравлении алкоголем в Балахне отпустили на свободу

Виновность мужчины, которого задержали по делу о гибели пяти балахнинцев, не подтвердилась. По решению суда его выпустили на свободу. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати…».
Напомним, что компания из пяти человек купила суррогатный алкоголь в одном из гаражей. После употребления спиртного они скончались.
По подозрению в массовой гибели был задержан бывший мелкий предприниматель. Он провел под стражей несколько суток, отрицая свою вину. Также мужчина говорил, что найденный у него дома спирт является медицинским.
«Его освободили из-под стражи в связи с тем, что у него дома изъятый спирт не содержал отравляющие вещества, поскольку по заключению физико-химической экспертизы это был не этиловый, а обычный спирт», — рассказала адвокат балахнинца.
Ранее массовым отравлением в Балахне заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.