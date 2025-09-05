Силовики задержали членов преступной группы, планировавшей организовать ввоз и продажу гашиша из Кыргызстана

В настоящее время в отношении всех фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 246 (контрабанда) и статье 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами с целью сбыта) Уголовного кодекса. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.