Силовики задержали членов преступной группы, планировавшей организовать ввоз и продажу гашиша из Кыргызстана

В состав группы входили шестеро жителей Кургантепинского района Андижанской области, родившихся в 1984—1991 годах. Злоумышленники заранее договорились приобрести у наркоторговца из Кыргызстана 2 кг гашиша за 15 000 долларов и передали ему в качестве первоначального взноса 1950 долларов.
В свою очередь, гражданин Кыргызстана незаконно переправил наркотик через узбекско-кыргызскую государственную границу и спрятал его в тайнике в городе Ханабад.
Один из участников группы, забрав наркотик, был задержан сотрудниками СГБ, когда ехал на своём автомобиле по маршруту Ханабад — Кургантепа. В ходе дальнейших оперативных мероприятий были задержаны и остальные пять членов группы.
Согласно заключению экспертизы, чистый вес изъятого гашиша составил 1 кг 954 грамма.
В настоящее время в отношении всех фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 246 (контрабанда) и статье 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами с целью сбыта) Уголовного кодекса. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.