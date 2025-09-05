В Киеве задержали экс-чиновника за отмывание более $36 млн

«Чтобы запутать следы теневых операций, дельцы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых функционировали лишь на бумаге. Для планирования и реализации преступных действий фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили теневую документацию. Во время обысков у подозреваемых изъяты наличные, печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерная техника и документы, содержащие доказательства схемы», — отметили в ведомстве. Все фигуранты задержаны. Им будет предъявлено обвинение по ряду статей УК. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.