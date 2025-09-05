В Якутии возбудили дело на охотника, случайно застрелившего брата

Дело возбуждено по статье 109 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности. Как установили следователи, трагедия произошла ночью 4 сентября в Усть-Алданском районе.
27-летний мужчина вместе с братом охотился на косулю. В темноте он случайно выстрелил в сторону родственника. Пуля попала в голову пострадавшего. Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось — ранение оказалось смертельным. Сейчас следователи выясняют все детали случившегося. Назначены экспертизы, которые помогут установить точные обстоятельства трагедии.
