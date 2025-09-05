В Якутии возбудили дело на охотника, случайно застрелившего брата

Ранее стало известно, что в Уфе перед судом предстанет 54-летний мужчина, которого обвиняют в избиении и угрозах убийством своей сожительнице. В декабре 2024 года во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину по шее и руке. Затем он угрожал ей расправой и пытался сбросить с балкона пятого этажа.