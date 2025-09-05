В Глубокском районе бухгалтер почти десять лет похищала средства организации

В частности, у нее имелись электронные ключи от банков, а также доступ к системам «Клиент-банк» и «Интернет-клиент для бизнеса». После помещения на общий диск предприятий списков сотрудников с указанием их счетов и сумм, подлежащих выплате, фигурантка вносила в них изменения — увеличивала причитающийся ей к зачислению размер денежных средств. Используя электронный ключ, она подписывала эти списки и далее отправляла их в банковские учреждения. Таким образом, фигурантка похитила средства организации на сумму свыше Br56 тыс.