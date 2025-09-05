Ричмонд
В Глубокском районе бухгалтер почти десять лет похищала средства организации

В Глубокском районе местную жительницу обвиняют в хищении средств путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере. Об этом информирует Генпрокуратура.

Источник: Аргументы и факты

Женщина изначально работала на должности кассира одного из градообразующих предприятий района, после занимала место бухгалтера. В период с февраля 2015 года по октябрь 2024 года обвиняемая необоснованно завышала причитающиеся ей авансовые и иные выплаты, подлежащие перечислению на ее карт-счет.

В частности, у нее имелись электронные ключи от банков, а также доступ к системам «Клиент-банк» и «Интернет-клиент для бизнеса». После помещения на общий диск предприятий списков сотрудников с указанием их счетов и сумм, подлежащих выплате, фигурантка вносила в них изменения — увеличивала причитающийся ей к зачислению размер денежных средств. Используя электронный ключ, она подписывала эти списки и далее отправляла их в банковские учреждения. Таким образом, фигурантка похитила средства организации на сумму свыше Br56 тыс.

Ущерб по делу она возместила в добровольном порядке в полном объеме. Суд в качестве наказания назначил обвиняемой срок лишения свободы на три года со штрафом, размер которого составляет 150 базовых величин. Также она лишена права заниматься деятельностью, которая связана с совершением юридически значимых действий, на пять лет.

Суд применил ст. 77 УК Республики Беларусь и отсрочил исполнение наказания в виде лишения свободы на срок 3 года, обязав, кроме прочего, выполнить общественно полезные работы в объеме 100 часов.

Приговор вступил в законную силу.