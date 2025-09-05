«Полторы тонны самогона и 30 тонн браги». Крупных самогонщиков задержала милиция в двух точках под Молодечно

Самогонщиков установили во время рейдовых мероприятий на Молодеченщине. Нелегальный алкоголь производили в деревнях Носилово и Заболотье. Местные сельчане развернули производство самогона почти в промышленных масштабах. У них изъяли три самогонных аппарата, почти 30 тонн браги и около 1,5 тонны готового продукта.