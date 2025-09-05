В Ангарске женщину обвиняют в мошенничестве с социальным контрактом на 350 тысяч

В Ангарске местную жительницу подозревают в мошенничестве с выплатами по социальному контракту. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, женщина получила государственную помощь для развития индивидуального предпринимательства, но потратила деньги на личные нужды.
— В сентябре прошлого года безработная женщина обратилась в соцзащиту за выплатой по социальному контракту. В октябре 2024 года ей назначили единовременную выплату в размере 350 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе МВД по региону.
По условиям контракта, женщина должна была ежемесячно отчитываться об использовании денег. Выяснилось, что она предоставила липовые документы о покупке оборудования для производства «экодров» на сумму около 400 тысяч рублей. В отношении подозреваемой завели уголовное дело.