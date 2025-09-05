Водитель маршрутки обокрал интимный магазин в Новосибирске 18+

Мужчина украл с витрины надувную куклу за 3420 рублей, а затем вернулся в магазин, чтобы занять у продавца 40 рублей.
В торговой точке Заельцовского района сработала система экстренного вызова. Сотрудники охранного предприятия «Гвардия», оперативно прибывшие на место, обнаружили 60-летнего мужчину-водителя маршрутки, причастного к краже товара из интимного магазина.
Мужчина украл с витрины надувную куклу за 3420 рублей, а затем вернулся в магазин, чтобы занять у продавца 40 рублей. Весь процесс противоправных действий был зафиксирован камерами видеонаблюдения.
В ходе беседы с полицейскими задержанный признался, что толчком к совершению преступления послужили личные переживания. По его словам, он пытался наладить отношения с коллегой-кондуктором, но получил отказ.
В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.