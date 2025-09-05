Грибник так заплутал в лесу Башкирии, что вышел в соседнем Оренбуржье

Так, жительница села Дедово Федоровского района была в розыске с вечера 3 сентября. Она не вернулась из леса и на связь не выходила. Женщина была найдена сотрудниками правоохранительных органов в соседней Оренбургской области. Еще один тревожный случай произошел в Белорецком районе недалеко села Узянбаш. 67-летний магнитогорец, уставший и дезориентированный, сообщил, что у него не осталось сил идти. Спасатели оперативно обнаружили его в лесу и оказали помощь.