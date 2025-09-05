Врач за 1,5 миллиона: в Атбасаре медик продавал бесплатное лечение

Пользуясь доверием и официальным статусом, Р. предложил родственнице пациента «платное» лечение в городской больнице № 2 города Астаны за 1,5 миллиона тенге, уверяя, что только за деньги возможно получение срочной помощи кардиохирурга. При этом никакой реальной договорённости с врачом в Астане у него не было.